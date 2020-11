Németh Krisztián együttese, a Columbus Crew hosszabbításban legyőzte a Nashville SC-t, ezzel a Keleti főcsoport döntőjébe jutott az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS).

A vasárnap esti találkozó kiélezett küzdelmet hozott, a csapatok a rendes játékidőben nem bírtak egymással, és a gól nélküli állást követően a hosszabbítás döntött. A ráadásban a hazaiak az első extrafélidő hajrájában négy perc alatt két gólt szereztek és ezzel kiharcolták a továbbjutást. A meccs hőse Gyasi Zardes volt, aki az első találatot előkészítette, a másodikat pedig maga szerezte.

A meccs összefoglalója:





A találkozón a magyar válogatott csatára a 113. percben, csereként lépett pályára.



A Columbus a főcsoport-döntőben vasárnap hazai pályán játszik majd a New England Revolutionnel, amely meglepetésre nyolcadik kiemeltként verekedte el magát a keleti fináléig.



A Nyugati főcsoport elődöntőjében a Sallói Dánielt foglalkoztató Sporting Kansas City magyar idő szerint szerda hajnalban mérkőzik a Minnesotával.

Second trip in four years to the conference finals.#To96ther | #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/ezM2aTJDW4 — x - Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) November 30, 2020



Németh Krisztián hétfő este az M1 aktuális csatornán úgy nyilatkozott, a főcsoport-döntőben is előnyt jelenthet számukra, hogy idén nem oda-visszavágós, hanem egymérkőzéses párharcok vannak az MLS rájátszásában, hiszen hazai pályán találkoznak majd korábbi csapatával.



"Szeretnék döntőbe jutni, mert két évvel ezelőtt nem sikerült megnyerni a konferenciát a Kansas színeiben. Úgy érzem, mi vagyunk az esélyesek. A New England erős csapat és jó játékosai vannak, de ha így folytatjuk, ilyen hozzáállással, akkor bejutunk a nagydöntőbe" - tette hozzá.



A 37-szeres válogatott támadójátékos közölte, a New England után másik volt csapatával, a Sporting Kansas Cityvel találkozhatnának, annak otthonában.



Németh úgy fogalmazott, nem egyszerű a helyzete a klubnál, mert viszonylag későn csatlakozott a kerethez, és csatártársa, Gyasi Zardes nagyon jó szezont tud maga mögött. Az utóbbi meccsek szinte mindegyikén gólt szerzett, és a hátán viszi a csapatot, de "ahogy tudok, én is próbálok segíteni" - magyarázta.

Kép: Scott Winters/Icon Sportswire via Getty Images