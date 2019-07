Az Egyesült Államok női labdarúgó-válogatottjának tagjai a 2010 és 2018 közötti időszakban több pénzt kaptak a sportági szövetségtől, mint a férfiak.

Az amerikai szövetség (USSF) elnöke, Carlos Cordeiro hétfőn nyilvánosságra hozott levelében azt írja: nyolc év alatt a női válogatott játékosai fizetés és bónuszok formájában 34,1 millió dollárt (10 milliárd forintot) kaptak, férfitársaik ugyanezen időszak alatt 26,4 millió dollárt (7,77 milliárd forintot).

Cordeiro levele azt követően született meg, hogy a női csapat játékosai közül többen elégedetlenségüknek adtak hangot, hogy bár a vizsgált időszak alatt kétszer nyertek világbajnokságot - legutóbb idén, Franciaországban -, nem kaptak akkora anyagi megbecsülést, mint férfi kollégáik.

"Ez a levél egy szomorú kísérlet arra, hogy a USSF elfedje, mennyien támogatják a női válogatottat" - fogalmazott Cordeiro szavaira reagálva Molly Levinson, az érintett játékosok szóvivője.

Cordeiro levelében ezzel szemben azt állítja: a nők arányosan is több pénzhez jutottak, mint a férfiak, ugyanis míg előbbi válogatott 2009 és 2019 között lejátszott 238 mérkőzésén 101,3 millió dolláros bevételt generált, utóbbi ez időszak alatt 191 összecsapáson 185,7 millió dollárt. Mindezt annak ellenére tette, hogy a tavaly nyári férfi világbajnokságra nem jutott ki az amerikai együttes.

Az egyenlő fizetségért küzdő női válogatott labdarúgók világbajnoki győzelmük után rengeteg támogató levelet kaptak, többek között az amerikai kongresszus több mint 50 tagja is nemtetszésének adott hangot a nem egyenlő bánásmód miatt.



Az amerikai szövetség - Kanadával és Mexikóval közösen - 2026-ban férfi világbajnokságot rendez, és a hírek szerint pályázni fog a 2027-es női torna rendezési jogára is.

(Photo by Marc Atkins/Getty Images)