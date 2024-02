Közel 40 000 szurkoló látogatott el, hogy megnézze, ahogy Lionel Messi játszik, mivel az Inter Miami Hongkongba utazott, hogy egy barátságos mérkőzést vívjon az All Stars csapatával.

Sem az argentin, sem Luis Suárez nem játszott egyetlen percet sem, helyette a kispadon töltötték az egész mérkőzést. A helyi szurkolók teljesen feldühödtek, a második félidőben a „Messit akarjuk!", a végső sípszó után pedig a „visszatérítést!" skandálták. Még David Beckhamet is kigúnyolták, aki a lefújáskor köszönetet mondott a szurkolóknak.

A mérkőzés után a hongkongi kormány kijelentette, hogy „rendkívül csalódott" amiatt, hogy Messi nem játszott, megjegyezve, hogy az argentin „legalább 45 percre le volt szerződtetve".

Az Inter Miami kifejtette, hogy Messi combhajlító sérülés miatt hiányzott. Íme, amit a mérkőzés után mondott.

„Mindig játszani akarok, különösen ezeken a meccseken, ahová olyan messzire utazunk, és az emberek látni akarják a meccseinket. Sajnos az ilyen megtörténik a futballban. Minden meccsen előfordulhat, hogy nem tudsz pályára lépni. Remélem, hogy visszatérhetünk és játszhatunk még egy meccset Hongkongban” – magyarázkodott az argentin klasszis.

Lionel Messi reveals why he didn't play in Hong Kong.

pic.twitter.com/BMVvRvy9jE