Lionel Messi hétfőn az Inter Miamiban játszva kis híján egy lenyűgöző góllal egészítette ki a karrierje során szerzett rengeteg találatát.

A Herons a második barátságos mérkőzését játszotta az új MLS-szezon előtt, miután szombaton 0-0-ás döntetlent ért el El Salvador válogatottjával.

Az Inter Miami legutóbbi mérkőzését az MLS-ben szereplő FC Dallas ellen játszotta, Gerardo Martino csapata a Cotton Bowlba utazott a találkozóra.

Messi, Luis Suárez, Jordi Alba és Sergio Busquets is kezdett, de a Barcelona legendáinak négyese sem tudta megakadályozni az 1-0-ás vereséget, miután Jesus Ferreira három perc elteltével betalált.

Minden a kondiról és a meccs ritmusáról szólt, de Messi nagyon közel járt ahhoz, hogy karrierje egyik legszebb gólját szerezze.

Alig néhány perccel azután, hogy Ferreira megszerezte a meccs egyetlen gólját, az Inter szögletet kapott.

Messi érkezett elvégezni a sarokrúgást, miközben egy ravasz ötlet volt a fejében. Nagyon figyelt a holland kapus, Maarten Paes helyzetére, és megpróbálta kijátszani őt.

A nyolcszoros aranylabdás megpróbálkozott egy elképesztő „Olimpico” próbálkozással.

Messi még soha nem lőtt gólt közvetlenül szögletből, és valószínűleg ez az egyetlen góltípus, amit még nem szerzett.

A csavart labda, amit Messi egyértelműen a hálóba akart juttatni nem jött össze, mivel Paes remek reflexszel hárítani tudott.

Messi’s another attempt to score an olimpico pic.twitter.com/oWaM8RC3Z2