Lionel Messi a felelős azért, hogy az Inter Miami egyik riválisának hatalmas változtatást kell végrehajtania a stadionján a következő szezonban esedékes összecsapásuk miatt.

Messi hatása az MLS-ben hihetetlen, a nyolcszoros aranylabdás teljesen új rajongókat vonzott be.

Érkezése hatalmas bevételnövekedést eredményezett a mezeladások, az MLS-szezonbérlet vásárlások és az argentin meccseire szóló jegyek nevetséges összegekért történő eladása tekintetében.

Messi 14 alkalommal lépett pályára, 11 gólt szerzett és segített a Heronsnak abban, hogy megnyerje története első trófeáját.

A Messi-mánia még mindig nagyon erős, és a Sporting Kansas City elég nagy intézkedést hozott, hogy kielégítse a 36 éves játékos iránti érdeklődést.

A kétszeres MLS győztes csapat jellemzően a 18 ezer szurkolót befogadó Children's Mercy Parkban játssza hazai mérkőzéseit.

Az április 13-i összecsapásra a hétfői döntést követően sokkal könnyebb lesz jegyet szerezni.

Big news! Sporting KC is moving their April 13 home game vs Lionel Messi’s Inter Miami to Arrowhead Stadium (Cap. 76,000) from Children’s Mercy Park (Cap. 18,000). pic.twitter.com/QwgcTAzX23