Habár sokan azt gondolták, Messinek időre lesz szüksége ahhoz, hogy beilleszkedjen az amerikai labdarúgás közegébe, ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna.



Az argentin világsztár eddig mindhárom meccsén betalált a Miami színeiben, ezzel három meccs után már 5 gólnál és egy gólpassznál jár.

Az éjjel otthon fogadták az Orlando City csapatát, ahol Messi már a hetedik percben gólt szerzett, majd Josef Martinez találatát keretbe foglalva a 72. percben is betalált, ezzel ő állította be a 3-1-es végeredményt.

MESSI MAGIC AGAIN



4 GOALS IN 3 MATCHES WITH INTER MIAMI



(via @MLS)pic.twitter.com/6ARJVFnCdN