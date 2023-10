Lionel Messi és az Inter Miami is remekül járt az argentin klasszis szerződtetésével. Habár az MLS-ben nem érték el a rájátszást, így is megnyerték a klub első trófeáját, a futballista pedig visszanyerte formáját és jókedvét.

A 36 éves futballista az Instagram-felületén összegezte az eddigi élményeit, egyúttal pedig a jövőre is kitért:

„Büszke vagyok mindenre, amit a csapat ebben a szezonban elért. Mindenki munkájával és erőfeszítéseivel sikerült megnyernünk a Ligakupát, megszerezve az Inter Miami történetének első serlegét, bejutottunk a Lamar Hunt US Open Cup döntőjébe és még az MLS-rájátszásért is harcban voltunk az utolsó pillanatig. Minden jóval és mindenekelőtt azzal a vággyal búcsúzhatunk, hogy fejlődjünk, jövőre még versenyképesebbek legyünk. Szeretném megköszönni a klub minden emberének és Miami városának a támogatást, amit mindig is kaptunk tőlük. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is hihetetlen pillanatokat fogunk együtt átélni, ahogyan az elmúlt hónapokban történt. Egy ölelés mindenkinek!”

Messi az elkövetkezendő hónapokban a válogatottra és a pihenésre fókuszál.

