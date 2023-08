Idén nyáron az Inter Miami együtteséhez igazolt a 36 éves világbajnok, ahol azóta hét mérkőzésen tíz gólig jutott.

A Ligák Kupája nevű sorozat döntőjében ő juttatta előnyhöz csapatát, ám a Nashville SC később egalizált. A kupa sorsáról végül büntetők döntöttek, amiben az Inter bizonyult jobbnak. Ezzel Messi megszerezte karrierje 44. trófeáját, amivel megdöntötte korábbi csapattársa, Dani Alves rekordját.

Sergio Busquets – akivel két év után játszanak ismét egy csapatban – úgy véli, Messi jelenti a különbséget az Inter és a többi csapat között, mert ő a világ legjobbja.

A kupa átvételekor az új csapatkapitány odahívta magához a szalag korábbi viselőjét, DeAndre Yedlint, hogy együtt emeljék azt a magasba, hiszen közösen érték el ezt a sikert.

Leo Messi gives Yedlin the armband and asks him to lift the trophy with him!



Just shows why Leo Messi is the most humble person in the world!#Messi???? #InterMiamiCFpic.twitter.com/7axUXDVMlH