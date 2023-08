Lionel Messi egy vadonatúj gólörömöt mutatott be a Charlotte ellen, amikor péntek este folytatódott az Inter Miamiban a gólgyártása.

A 36 éves játékos, aki múlt vasárnap az FC Dallas elleni virtuóz játékával a Ligakupa negyeddöntőjébe juttatta új csapatát, ismét a gólt szerzett, amikor az Inter Miami elsöprő, 4-0-s győzelmet aratott a floridai DRV PNK Stadionban. Messi mind az öt Inter Miami mérkőzésén betalált eddig. A legendás argentin csatár összesen nyolc gólt szerzett a Major League Soccer első öt mérkőzésén, és egy asszisztot jegyzett.

Az Inter Miami a 12. percben büntetőből nyitotta a gólok sorát a Charlotte ellen. Messi maga is elvégezhette volna a pontrúgást, de nagyvonalúan átadta a lehetőséget a csapattársának, Josef Martineznek. A Messi nyári érkezése óta lenyűgözően teljesítő Robert Taylor aztán az első félidő közepén megduplázta a házigazdák előnyét. A Charlotte védője, Adilson Malanda öngóljával az Inter Miami 3-0-ra vezetett, mielőtt Messi a végén egy közeli góllal beállította a végeredményt.

Messi does it again

5 games straight

8 goals



