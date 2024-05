Az Inter Miami a CF Montreal vendégeként került 2-0-s, korai hátrányba, hogy aztán a 43. percben legnagyobb sztárja, Lionel Messi a földre kerüljön, és ápolásra szoruljon. Ugyanakkor a nemrégiben érvénybe lépett új MLS-direkítvának megfelelően, mivel 15 másodpercnél tovább feküdt a földön az argentin világklasszis, az ápolását követően 2 percen át kénytelen volt az oldalvonalon túlról figyelni a történéseket. És mint ilyen, a pálya széli kamerába fordulva mondta el véleményét az új szabályról:

„Az ilyen típusú szabállyokkal nem jó irányba haladunk!”





Nem mellesleg a dél-amerikai hiányában, az Év Gólja-díjra is eséllyel pályázó Mattias Rojas szabadrúgással előbb szépíteni tudott az Inter Miami, majd a találkozó végéig meg is fordította az összecsapást, végül 2-3-as diadalt aratva. S ki tudja, talán jót is tett, hogy Leo Messi felhúzta magát az MLS-szabályalkotók ténykedésén!

(Fotó: Minas Panagiotakis/Getty Images)