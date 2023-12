Az Inter Miami nyilvánosságra hozta a 2024-es MLS-menetrendjét, és a jegyek már kaphatók a csapat mérkőzéseire országszerte, mivel a szurkolók nagy pénzeket költenek arra, hogy élőben láthassák Lionel Messit.

A 2022-es világbajnokság győztese a sportág ikonikus alakja, és a futballrajongók megvadulnak, hogy élőben láthassák őt.

A Vivid Seats adatai most azt mutatják, hogy a legolcsóbb jegy, amivel ebben a szezonban láthatjuk őt, 79 dollárért lesz kapható (kb 27.500 Ft), de néhány arénában sokkal magasabb lesz ez az ár.

A VIP-helyekre több ezer dollárért lehet majd jegyet kapni, de még a legolcsóbb jegyek esetében is néhány arénában több száz dollárnál kezdődik majd a jegyár.

A legmagasabb kezdő jegyárat a New York City FC-nél kell fizetni, ahol a legolcsóbb jegy 419 dollárba (kb. 146.000 Ft) kerül.

A mérkőzést szeptember 21-én a New York-i Yankee Stadionban, Bronxban rendezik meg, és számos ikonikus személyiség lesz jelen, hogy egy ilyen szimbolikus sportarénában láthassa a legendás játékost akcióban.

A Sporting Kansas City elleni, április 13-án megrendezésre kerülő idegenbeli mérkőzésre is ezen az áron indulnak majd a jegyek.

A legolcsóbb Inter Miami jegy a CF Montreal elleni március 10-i mérkőzésre szól, a csapat hazai stadionjában Floridában.

A jegyek erre a meccsre 79 dollárnál (27.500 Ft) kezdődnek, ami kedvező árúvá teszi őket, a következő legolcsóbb meccsre a jegyek ára már 90 dollár (31.300 Ft) felett van. Ez az alapszakasz utolsó mérkőzésére lesz Fort Lauderdale-ben a New England Revolution ellen októberben.

Mark your calendars, our schedule is finally here!



Our 2024 MLS Schedule for the upcoming season has been released! Take a look at our opponents and find out our match dates for next season!



Details: https://t.co/mxhbNTdfW4 pic.twitter.com/grFJCCCxmz