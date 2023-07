Habár Lionel Messi továbbra is nyaralását tölti, a klub marketingesei gőzerővel dolgoznak, hogy minél jobban ki tudják aknázni az argentin körüli őrületet.



Ennek érdekében már előhúzták az első képeket is a játékosról, amit az Inter Miami mezét viseli. A képek egy new york-i Adidas-üzlet előtt kerültek kifüggesztésre, ahol két olyan fotó is látható, hogy Messi csapata új mezében feszít.

Stopped by the Adidas flagship store in SoHo on my way home. Think it’s fair to say it’d be especially weird if the deal didn’t actually happen now. pic.twitter.com/4jjUiCNlwf