Jó hangulatban, megkettőzött erővel készül az Inter Miami a Philadelphia Union ellen Ligák Kupája elődöntőre, azonban az utazásuk elleni utolsó edzésen Lionel Messi egy labdás gyakorlat közben egyszer csak a lábához kapott, és úgy látszott, sérülést szenvedett.

Mint később kiderült, nagyobb baj nem történt, az esettel kapcsolatban pedig Tata Martino, a flamingók mestere is megosztotta gondolatait.

Leo Messi stepped badly in today's training and showed signs of pain. Fortunately, it was nothing serious and he continued as normal.pic.twitter.com/WhwKzdK28m