Zlatan Ibrahimovicról mindenki tudja, hogy szeret nagyokat nyilatkozni, és sosem rejti véka alá, mennyire jónak is tartja magát. Legutóbb azzal sikerült robbantania, amikor kijelentette 'Egy Ferrari vagyok egy Fiatokkal teli bajnokságban. Aki követi a játékos pályafutását, tudhatja, ez a hasonlat visszatérő elem a svéd repertoárjában, hiszen a Barca is úgy vezette őt, a Ferrarit, mint egy Fiatot.

A rivális DC United ellen viszont messze volt a támadó a Ferrari-szinttől. Az LA Galaxy kapitánya nem tudta megteremteni a különbséget, és a DC védelme remekül kapcsolat ki a játékból, gólt sem tudott szerezni.

A DC United végül 2-1-re diadalmaskodott, majd Twitterét használta arra, hogy oda szúrjon Zlatannak.

Ya hate to see it... #DCU | #DCvLA pic.twitter.com/KVBx0XFZ9U