Antoine Griezmann enyhe célzást tett arra, hogy a jövőben csatlakozhat David Beckham focicsapatához, ugyanis elárulta, hogy az MLS-ben szeretné befejezni a pályafutását.

Antoine Griezmann, a Barcelona futballcsapatának támadója a Los Angeles Timesnak elmondta, hogy az amerikai profi labdarúgó-bajnokságban, az MLS-ben szeretné befejezni a karrierjét. A 29 éves játékos, aki tagja volt a 2018-as, oroszországi világbajnokságon győztes francia válogatottnak, leszögezte, hogy a 2022-es katari vb-n is aranyéremre pályázik, de addig még BL-t és spanyol bajnokságot is nyerne a Barcával, a világbajnokság után azonban belevágna az amerikai kalandba.



"Bajnokságot és Bajnokok Ligáját szeretnék nyerni a Barcelonával, ez az álmom és ez a célom is egyben. Aztán jó lenne megvédeni a világbajnoki címünket, majd jöhet az MLS."



"Azt még nem tudom, hogy melyik csapat jöhetne szóba a számomra, de a tengerentúlon szeretném lezárni a pályafutásomat, s nem csak levezetni mennék, egy olyan csapatnak szeretnék a hasznos tagja lenni, amelyik az amerikai ligában is a bajnoki címért harcol" – nyilatkozta a 78-szoros francia válogatott játékos.

Griezmann egyébként már korábban is megpendítette, hogy szívesen költözne az Egyesült Államokba, mert szereti az NBA- és az NFL-meccsket, de amikor hozzátette, hogy legszívesebben mégis azért menne Amerikába, mert ott senki sem ismeri fel, mindenki azt hitte, csak viccel. Most kiderült, már akkor is komolyan gondolhatta.

A 29 éves támadó a koronavírus-járvány miatt félbeszakított spanyol bajnokságban 26 mérkőzésen 8 gólt szerzett ebben a szezonban.



(Kép: Alex Caparros/Getty Images)



A 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság gólkirálya ugyan állítólag még nem tudja, hogy melyik csapat jöhet szóba a számára, de egy 2018-as kijelentése alapján talán lehet sejteni, ugyanis Griezmann két éve megerősítette, hogy szívesen az Inter Miamihoz igazolna, ha David Beckham megkeresné őt.



"Ha Beckham a klubjánál akarna tudni engem, akkor természetesen mennék. Az Egyesült Államokban szeretném befejezni a pályafutásomat, de még nem tudom, hogy Miamiban,vagy Los Angelesben. Mindkettő nagyszerű város, és nagyon szeretem az amerikai kultúrát." - nyilatkozta korábban a L'Equipnek a Barcelona csatára.



Az pedig már csak hab lehet a tortán, hogy a világbajnok labdarúgónak köztudottan Beckham a példaképe.



Az angol válogatott egykori csapatkapitányának klubja idén debütált az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban, azonban nem túl fényesen, hiszen két vereséggel vonultak kényszerszünetre a koronavírus-járvány miatt.

A floriadai együttesnek még nincsenek kimondott sztár játékosai, bár a közelmúltban számos nagy névvel boronálták össze a klubot, többek között Griezmann csapattársával, Lionel Messivel. Griezmann azonban tökéletes választás lehet, még akkor is, ha erre még legalább két évet várniuk kell Beckhaméknek.

Forrás: sportbible

Borítókép: Getty Images