Április 3-án, a megszokotthoz képest nagyjából egy hónapos csúszással kezdődik idén az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS), amelynek döntőjét december 11-én rendezik.

A liga hétfői tájékoztatása szerint az előszezonban az edzőtáborok a járványhelyzet miatti egészségügyi és biztonsági protokollok szigorú betartása mellett február 22-én kezdődnek. Az alapszakasz november 7-én ér véget, a rájátszás pedig 12 nappal később indul. Az All Star-mérkőzés időpontját nem adták meg. Az utazási korlátozások miatt egyelőre bizonytalan a három kanadai csapat sorsa, amelyek a pandémia miatt kialakult helyzetben az előző szezont csak úgy tudták befejezni, hogy az Egyesült Államokba költöztek: a Toronto Connecticutban játszotta a hazai mérkőzéseit, míg a Montreal New Jerseyben, a Vancouver pedig Portlandben talált ideiglenes otthonra. Az Austin FC csatlakozásával a 2021-es szezonban már 27 együttes indul, 14 a keleti, 13 a nyugati főcsoportban szerepel majd az alapszakasz során. Arról egyelőre nem született végleges döntés, hogy a koronavírus-járvány következtében, a még jelenleg is bizonytalan helyzetben szurkolók lehetnek-e majd a mérkőzéseken, illetve milyen ütemezés szerint térhetnek vissza a lelátokra.



Fotó: Scott Halleran/Getty Images

A liga kiemelte: nagyrészben a pandémia miatt az előző szezonban körülbelül egymilliárd dolláros veszteséget könyvelt el, míg a futballisták szerződésével, azon belül hangsúlyosan a fizetésükkel kapcsolatban továbbra is tárgyalásban állnak a játékosokat képviselő szakszervezet (MLSPU) vezetőivel. Az MLS hónap elején tett javaslata szerint idén kifizetnék ugyan a szerződésben garantált teljes béreket - az előző idényben rákényszerültek a fizetések csökkentésére -, viszont ezért cserébe két évvel meghosszabbítanák a jelenlegi megállapodásokat, és azokban befagyasztanák a fizetéseket.

Borítókép: Otto Greule Jr/Getty Images