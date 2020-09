Az olasz bajnok Juventus csapatától az Egyesült Államokba igazolt Gonzalo Higuaín.

Az Inter Miami CF a hivatalos Twitter-oldalán már be is jelentette, hogy az argentin támadó az amerikai klubhoz igazolt.

A 32 éves csatár korábban már mindenben megegyezett a távozásáról a torinói klubbal, majd előrehaladott tárgyalásokat folytatott az Inter Miami csapatával. Az MLS-hez idén csatlakozó klub egyébként David Beckham érdekeltségéhez tartozik. A korábbi angol válogatott játékos a klub elnöke és résztulajdonosa is egyben.

null Our No. 9. Our third DP. Record-breaking goalscorer @G_Higuain joins #InterMiamiCF.https://t.co/wlDWS9T249



A világbajnoki ezüstérmes Higuaín 2016-ban igazolt a Juventushoz, közben szerepelt kölcsönben az AC Milannál és a Chelsea-nél is. Az előző szezonban 32 bajnoki meccsen nyolc gólt szerzett.

Higuaín minden bizonnyal nagy erősítést jelent majd az amerikai klub számára, amely meglehetősen hadilábon áll a gólszerzéssel. Az MLS-ben szereplő alakulat az eddigi lejátszott 10 forduló során mindössze 8 gólt hozott össze.

null A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J

null File this under: extremely ready for more of these. pic.twitter.com/fjtsLC7Fcs

Nem az agentin sztár egyébként az első nagy fogása az Inter Miaminak, ugyanis korábban szintén a Juventusból erősítettek, a világbajnok középpályás Blaise Matuidivel.

Kép: Twitter/InterMiamiCF