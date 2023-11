Érdekes, üzenetváltásokat imitáló videóval jelentette be az MLS a 2023-as idény álomcsapatát.



A szurkolóknak egyből feltűnt, hogy a liga legnagyobb sztárja, Lionel Messi bizony nem kapott meghívást a „chatszobába”.

*you’ve been added to a new group*



MLS Best XI pres. by @continentaltire pic.twitter.com/Hq8djZKKGp