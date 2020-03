Az észak-amerikai labdarúgóligában (MLS) szereplő Montreal Impact szerződtette a Tottenham Hotspurtől a kenyai Victor Wanyamát.

A 28 éves középpályás 2016 nyarán igazolt a londoni együtteshez, melynek színeiben 97 mérkőzésen lépett pályára, a mostani idényben viszont csak két meccsen kapott lehetőséget. Ezért elmondása szerint szívesen mondott igent a kanadai gárdának, melynél Thierry Henry a vezetőedző.

