Az Inter Miami bejelentette, hogy megkezdik egy új, 25 ezer férőhelyes stadion építését. A munkálatok várhatóan 2025-re fejeződnek majd be.



David Beckham és a tulajdonosi kör sosem rejtette véka alá azon vágyát, hogy egy újabb, modernebb, a kor igényeinek jobban megfelelő létesítménybe költözzenek, ez pedig most megvalósulhat.

Sokan Messi érkezésének és az ezzel kapcsolatosan megnőtt érdeklődésnek köszönik az új stadion hírét, a kérdés azonban az, hogy „megéri-e egyáltalán az argentin az új arénát”?

Messinek 2025-ig van szerződése Miamiban, pont addig, amikorra a stadion átadását tervezik. Van azonban lehetőség arra, hogy további 12 hónappal meghosszabbítsa kontraktusát a játékos, így ha szeretne és időben elkészül, lehet lehetősége arra, hogy kifusson a gyepre az új arénában.

Construction has officially begun on Miami Freedom Park! Our new 25,000-seat fútbol specific stadium, 58-acre public park, and entertainment district is scheduled to open in 2025.



Find out all the details: https://t.co/4EcGiHmpE1 pic.twitter.com/ro0qvb5axp