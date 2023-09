Az Inter Miami a Nashville ellen lépett pályára, és habár a találkozó gólnélküli döntetlennel zárult, volt miről beszélni a meccset követően.



A találkozón a Miami jó helyzetből kapott szabadrúgást, amihez természetesen a 36 éves argentin állt oda. Mielőtt azonban elvégezte volna a rúgást, a labdát alig észrevehetően arrébb tette, hogy ezzel jobb szögben tudja elvégezni a lövést.

Ezt a bíró kiszúrta, és figyelmeztette is a játékost, hogy tegye vissza a bogyót az eredeti helyére. Messi ezt meg is tette, de ezt követően ismét arrébb tette a labdát.

Habár gól nem született az esetből, a Messit előszeretettel szidalmazó szurkolók nem fértek a bőrükbe és komoly szankciókat kértek az argentinre.

Referee Stops Messi This Time From Moving Ball Before Free Kick. click the link below to watch this videohttps://t.co/yU2ZMujIbP pic.twitter.com/l0b8wV86E9