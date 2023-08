A szaúdi állam által megtámogatott klubok sorra igazolják le az európai futball meghatározó szereplőit: Benzema, Kanté, Fabinho, Henderson… csak néhány név az idei nyárról. Vannak azonban, akik egyelőre ellenállnak a csábító ajánlatoknak.

Mohamed Salah, a Liverpool egyiptomi támadója iránt már többször is bejelentkeztek az arab ország csapatai, de a futballista most nem követi korábbi csapattársai útját. Képviselője, Ramy Abbas ugyanis egyértelmű üzenetet küldött Twitteren.

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC.