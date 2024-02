Cristiano Ronaldo rövid, de annál dühösebb szóváltásba keveredett az egyik játékvezetővel, miután az Al Nassr elveszítette a rijádi szezonkupa döntőjét az Al Hilal ellen.

A mérkőzésen, amelyet a szaúdi profi liga szezonközi szünetében rendeztek, az Al Nassr megpróbált felülkerekedni azon a csapaton, amely jelenleg hét ponttal vezeti a bajnokságot.

Az összecsapás azonban rémálomszerűen kezdődött Ronaldo és csapata számára, az Al Hilal középpályása, Sergej Milinkovic-Savic a 17-dik percben már meg is nyitotta a gólok sorát.

A szaúd-arábiai válogatott Salem Al Dawsari pedig a 30-dik percben 2-0-ra növelte az állást a végül a mérkőzés utolsó góljának bizonyuló találatával.

Luis Castro csapata számára tehát csalódást keltő este volt ez, hiszen a 90 perc alatt mindössze három lövésük volt az ellenfél kapujára.

Cristiano Ronaldo was HEATED after losing in the Riyadh Season Cup final. pic.twitter.com/S531XJKSmc