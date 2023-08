Cristiano Ronaldo teljesen begőzölt, miután az Al Nassr Shabab Al Ahli elleni mérkőzésén két büntetőt is megtagadtak tőle.

Az Al Nassr 1-0-ra nyert az ázsiai Bajnokok Ligája rájátszásában Anderson Talisca révén, akit kapcsolatba hoztak egy korábbi klubjához, a Besiktashoz való visszatéréssel. Yahya Al Ghassani duplájával az Egyesült Arab Emírségek csapata 2-1-re vezetett, és ezzel teljesen felborult a mérkőzés. Az Al Nassr azonban mindent beleadott, és a 88. percben Sultan Al Ghannam révén egyenlített, mielőtt Talisca a 95. percben megszerezte a győztes találatot. Az Inter Milan korábbi középpályása, Marcelo Brozovic a hosszabbítás hetedik percében 4-2-re alakította ki a végeredményt.

Ronaldo azonban azzal került a címlapokra, hogy az összecsapás félidejében eléggé kiakadt. Az első félidőben két esetnél is úgy érezte, hogy a bírónak igenis a sípjába kellett volna fújnia. Ronaldo dühösen sétált az öltöző felé. Miután már a pályán kiabált a játékvezetővel, úgy tűnt, hogy azt mondta egy játékvezetőnek, hogy "ébredjen fel", és azt kiabálta, hogy "A kurva életbe!", mielőtt fellökött egy nézőt, aki szelfit akart készíteni vele.

These clear cut penalties were robbed from Al Nassr.



It’s always Cristiano Ronaldo against everyone… pic.twitter.com/QLqx25yPSv