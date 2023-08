Karrierje újrakezdésén dolgozik az egyszeres válogatott futballista, akit még korábban erőszakkal és bántalmazással vádoltak, ám ezek alól felmentették.

A MU-val 2025 nyaráig szerződéssel rendelkező futballista úgy döntött, az Old Traffordtól távol folytatná pályafutását. Sajtóhírek szerint a szaúdi Al-Ettifaq érdeklődését is felkeltette, ezt azonban Steven Gerrard, a klub edzője maga cáfolta.

Steven Gerrard denies links for his club Al Ettifaq to sign Mason Greenwood



“Fake news”, Gerrard posted about the rumors on Greenwood joining Saudi side. pic.twitter.com/oP8pm5tVgd