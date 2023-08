Ismételten érdekes dolog miatt „áll a bál” a szaúdi Al Ittihad csapatánál.



A Benzemát is foglalkoztató együttes 30 millió eurót fizetett a Celtic 24 éves támadójáért, Jotáért. Ez alig egy hónapja történt, most azonban olyan hírek láttak napvilágot, hogy az arab klub már fel is bontaná a játékos szerződését.

Szaúd Arábiában a „szurkolók és a vezetőség” elégedetlenségéről beszélnek a játékos kapcsán, illetve az is felmerült, hogy kirúgásának oka az lehet, hogy helyet csináljanak egy nagyobb halnak, névszerint Mohamed Salah-nak.

A helyzetet az sem javította, hogy az Al Ittihad 3-0-s vereséget szenvedett a liga nyitófordulójában az Al-Raed ellen.

Record signing Jota 'to leave' Al Ittihad just ONE month after moving to Saudi Arabia. pic.twitter.com/0mw7ZkrwX3 — SPORTbible (@sportbible) August 21, 2023

Fotó: Yasser Bakhsh/Getty Images