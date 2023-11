Senkit sem lepne meg, ha Cristiano Ronaldo a játékoskarrierje végén a showbizniszben kötne ki, és máris kezd elhúzódni abba az irányba.

A Fightful szerint Ronaldo tárgyalásokat folytatott a WWE-vel a november 4-én Szaúd-Arábiában megrendezésre kerülő Crown Jewel eseményen való szereplésről. Ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre, mivel az Al Nassr ugyanazon a napon játszik, bár nem kizárt, hogy az eseményen megjelenik a közönség soraiban.

A portugál szupersztár lenne a legújabb a hírességek és sportolók hosszú sorában, akik a WWE ringben megfordultak, köztük Donald Trump, Tyson Fury és különböző MMA harcosok. A gondolatmenet mögött az állt, hogy egészen egyértelműen Ronaldo egy friss piacot vonzana a WWE-hez. Mindeközben Georgina Rodrigues, Ronaldo barátnője is részt vesz egy Netflix különkiadásban és a WWE-s szereplés csak további ismertséget jelentett volna a pankrátor cégnek ezen a sorozaton keresztül.

Ronaldo a már visszavonult pankrátor, John Cena mellett léphetett volna ringbe, aki talán a legnagyobb név, aki az iparágból valaha is kikerült. A múltban különböző pankrátorok jöttek elő a visszavonulásból, és mivel Cena most már Hollywoodban is ismert név, Ronaldo nagyon szerette volna, ha jelen van egy esetleges bevonuláson.

Jelen állás szerint Ronaldo aznap az Al Nassr csapatában lép pályára, de talán ez egy jövőbeli, időbeosztási problémák nélküli szereplésre és Cristiano jövőbeli irányára utal.

Borítókép: Justin Setterfield/Getty Images