Igazi rangadóval indult a szaúdi bajnokság, ahol a Steven Gerrard vezette Al Ettifaq 2-1-re diadalmaskodott az Al Nassr felett. Az angol edző a kezdőcsapatba jelölte a nyáron Liverpoolból érkező Jordan Hendersont, és bár Sadio Mané ott volt az ellenfélnél, Cristiano Ronaldót nélkülöznie kellett a sárga-kékeknek.

A vezetést Mané szerezte meg és a szenegáli csapattársaival együtt előnnyel vonulhatott az öltözőbe, ám a második félidő kezdete után nyolc perccel már 2-1 állt az eredményjelzőn a zöldek javára, akiknek a győztes gólját a szintén debütáló Moussa Dembelé lőtte.

@MDembele_10 bags the winner on his #RoshnSaudiLeague debut ???????? #yallaRSL pic.twitter.com/FlffzPPPko