Zinédine Zidane, a spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő Real Madrid vezetőedzője szerint játékosai felkészültek arra, hogy a szezon sűrűnek ígérkező részében rotációra lesz majd szükség a keretben.

A madridi együttesnek 22 nap alatt hét mérkőzést kell megvívnia, a francia szakember ennek a szakasznak a nyitányát jelentő szombati (mai) bajnoki összecsapás előtt - amelyen a Cádizt fogadják - azt mondta, hogy sokszor beszélt már a rotáció fontosságáról játékosaival.



"Ahhoz, hogy ebben a nagyon hosszú szezonban legyen esélyünk nyerni, szükségünk van a csapat rotálására. Nagyon jó futballistáink vannak, így van lehetőségünk végrehajtani a szükséges változtatásokat" - mondta Zidane. A szakember emlékeztetett arra, hogy játékosai szezon közben soha nem pihenhetnek, mert amint vége van egy sűrű és fárasztó időszaknak a klubjukban, máris a különböző válogatottaknál számítanak rájuk.



Fotó: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images



"Nem panaszkodok, csak próbálom elmagyarázni a rotáció szükségességét, miközben azt gondolom, hogy emellett is képesek vagyunk meccseket nyerni" - közölte.



Jelenleg a Real három védője, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola és Eder Militao sérült, illetve továbbra sem egészséges a kreatív támadó, Eden Hazard.

Zidane korábban is a rotáció nagy hívének bizonyult, kezdőcsapatán meccsről meccsre gyakran változtatott. A rendszert a 2016/17-es szezonban fejlesztett tökélyre, amikor bajnokságot és Bajnokok Ligáját is nyert a Real Madriddal.



"A múltban már bizonyítottuk, hogy így is képesek vagyunk nagy dolgokat véghezvinni. Játékosaink soha nem állhatnak le, ezért fontos, hogy időnként azért mégis pihenőhöz jussanak, miközben a csapat megy tovább" - nyilatkozta.



A Real Madrid - amellyel idén a nyári átigazolási szezonban 40 év után fordult elő ismét, hogy egyetlen játékost sem igazolt, a keretben frissítést csupán visszatért kölcsönjátékosai jelentettek - négy fordulót követően veretlenül áll a bajnoki tabella élén. A gárda a Cádiz után a bajnokságban a Barcelonához látogat, majd az Huescával és a Valenciával találkozik a következő bő három hét során. Közben a BL-csoportkörben is megkezdi szereplését, ebben az időszakban a Sahtar Donyeck, a Borussia Mönchengladbach és az Internazionale együttesével is megmérkőzik.

Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images