Zinedine Zidane dühösen reagált arra, amikor a Real Madridtól való távozásáról kérdezték, és azt mondta az egyik tolakodó újságírónak: „Gyere ide, hadd beszéljek veled kamerák nélkül.”

A Directo Gol spanyol tévécsatorna nyilvánosan közzétette a francia menedzserről készített videót, amelyen egy újságíró faggatja arról, hogy miért távozott a Real Madridtól a nyáron. Zidane, aki érthetően dühös volt, hiszen a családjával pihent volna, azonnal reagált, és beszólt az újságírónak.

„Még mindig ugyanazokat a buta kérdéseket teszi fel, mint korábban? Szégyen a munkája. Veled mindig minden ugyanaz. Ismerlek és te is ismersz. Gyere ide, hadd beszéljek veled kamerák nélkül.”

Journalist: Did you leave Real Madrid in a bad way?



Zidane: Are you still asking the same dumb questions as before? Your job is a disgrace. It's always the same with you. I know you and you know me. Come here, let me talk to you without the cameras.pic.twitter.com/ZZpXrUDALo