Inaki Pena zseniálisan teljesített a Galatasaray kapujában a Barcelona elleni Európa-liga mérkőzésen. A katalánoktól kölcsönvett kapus teljesítményére Xavi is felfigyelt, aki szerint a hálóőrnek náluk is lehet jövője.



A Barcelona a januári átigazolási ablak bezárulása előtt adta kölcsön a 23 éves Inaki Penát a török Galatasaraynak. A spanyol eddig öt bajnokin lépett pályára a törököknél, tegnap pedig visszatérhetett a Camp Nouba, ahol lenyűgöző teljesítménnyel rukkolt elő.



Pena gondoskodott arról, hogy a Galatasaray 0-0-al térjen haza Isztambulba. A kiváló játékkal a hálóőr Xavi figyelmét is felhívta magára, aki elismerően nyilatkozott róla.



„A terv az volt, hogy Inaki Pena kölcsönbe távozik és visszatér majd. Ez az elképzelés nem változott” – mondta Xavi, a Barcacentre szerint.



„Bátor volt, hogy elment, és nagyon örülök neki, hiába keserítette meg az esténket – folytatta.



A 23 éves játékos maga is elégedett a Barcelona elleni teljesítményével és kifejtette a nyáron visszatér.



„Nagyon örülök a meccsnek, a csapatnak és a saját formámnak. Örülök a teljesítménynek. Percekre volt szükségem, és örülök, hogy itt vagyok"– mondta a Mundo Deportivo szerint.



„A Galatasarayra koncentrálok, pedig tudom, hogy szerződésem van a Barcával, és június 30-án kell visszatérnem" – folytatta Peña.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Twitter.com/Galatasaray