Apróbb szigorítások az előző idényhez képest Xavitól, már ami a játékosok pályán kívüli tevékenységeit illeti.

A legutóbbi határozat szerint a játékosok nem használhatják a közösségi médiát az edzések alatt és a meccsnapokon, számolt be róla a Cadena SER.

Xavi továbbá azt is megtiltotta, hogy az első csapat tagjai bármilyen rekreációs jellegű elfoglaltságon részt vegyenek, mint például a síelés, hegymászás vagy a jetskizés.

A játékosok számára az is elő lett írva, hogy komolyan törődjenek a testükkel és a fizikai állapotukkal, hogy topformában maradjanak.

A katalánok az idei szezonban eddig megúszták sérülés nélkül.

Xavi és legénysége egyelőre veretlenek a ligában, három győzelemmel és egy döntetlennel kezdték az idényt.

Xavi's Three New Rules:

No social media while involved in team activities

No content which portrays the club & members in a bad light

10% salary cut for refusing to participate in promotions pic.twitter.com/cA8YIcvW07