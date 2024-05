Pénteken hivatalosan is mensztették Xavi Hernandezt, aki vasárnap még leül a Sevilla ellen a kispadra. Utolsó meccsén a Barcelona vezetőedzőként.

Így még ebben a minőségében nyilatkozott kötelező jelleggel az újságíróknak a találkozó előtt. Ezúttal pedig teljesen nyíltan beszélhetett.

"Jól vagyok. Néhány nehéz napom volt, de tiszta a lelkiismeretem. Büszke vagyok és boldog. Jó két és fél évet produkáltunk. Ma arról beszéltem a stábbal és a játékosokkal, hogy szerintem büszkék lehetünk, mert nem volt könnyű a helyzet, amiben voltunk. Mindent beleadtunk és jó munkát végeztünk, bár idén nem sikerült elérni a kitűzött célokat.”

Xavi csalódott, de mégis elégedett volt amikor a Barcánál töltött időszakát elemezte:

„Lenyűgöző élmény volt, ami hatalmas tanulságokkal szolgált. Szeretném a lehető legjobb módon befejezni, és a Barcelona edzőjeként élvezni az utolsó meccset, ami megtiszteltetés és öröm.”

Xavi a Joan Laportával való pénteki találkozóról is beszélt, amikor hivatalosan is értesítették a menesztéséről.

„Pénteken beszéltem az elnökkel, elmesélte az indokait, hogy szerinte miért kell változtatni az edzőn. Csak el kellett fogadnom, hiszen ő az, aki a klub minden döntését meghozza. Mindig a Barcelona rendelkezésére állok. Kezet fogtunk, megöleltük egymást és a legjobbakat kívántuk egymásnak. Mostantól csak egy Barcelona-szurkoló leszek, és a legjobbakat kívánom az elnöknek, a sportigazgatónak és a játékosoknak. Azért döntöttek így, mert úgy gondolják, irányváltásra van szükségük a klubnál. Én még mindig motivált voltam, és az ambícióim is megmaradtak ezzel a csapattal, de ennek bizonyítására most nem kaptam lehetőséget.”

Xavi célja, hogy a Barcelona vezetőedzőjeként eltöltött idejét a Sevilla elleni győzelemmel fejezze be a Ramon Sanchez-Pizjuanban, amely a szezon utolsó meccse is lesz.

(Fotó: facebook/FC Barcelona)

Yuste and Xavi ahead of the coach's final training session. pic.twitter.com/q3QTwg9YbJ