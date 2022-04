Xavi, a Barcelona vezetőedzője biztos abban, hogy a fiatal szupersztár, Ansu Fati még ebben a szezonban visszatér, ha nem jön közbe semmi gond.

A spanyol válogatott játékos 18 hónapja szenvedett el egy súlyos sérülést, aminek következtében meg kellett műteni. Az új szezon eleje sem úgy alakult számára, ahogy szerette volna, mivel decemberben ismét kényszerpihenőre kényszerült.

Xavi: "We are very happy to have @ANSUFATI back training with us. Things are looking good, hopefully he can return to the pitch sooner than later" pic.twitter.com/BP9E7wgVOF