A Barcelona csütörtök este 2-0-ra győzött az Almeria ellen, ám a La Liga bajnoki találkozót megelőzen felkavarodott az állóvíz a katalán együttesnél, ugyanis spanyol sajtóhírek szerint Joan Laporta, a klub elnöke és Xavi összeveszett a 44 éves tréner szerdai nyilatkozata miatt. A Barca vezetőedzője azt mondta, más jelenleg az anyagi helyzete a gránátvörös-kékeknek, mint a Real Madridnak, nem úgy mennek a dolgok, mint 25 évvel ezelőtt és ez nehézségeket jelent számukra, amit a szurkolóknak el kell fogadniuk.

JUST IN: Xavi is more OUTSIDE than inside Barça. Laporta is very disappointed, and could say goodbye to him next week. @MigRico

Sajtóinformációk szerint Joan Laporta most már szeretné inkább a klubon kívül tudni Xavit és könnyen elképzelhető, hogy egy-két héten belül kirúgják őt azok után, hogy nemrégiben újabb 1 év bizalmat szavaztak neki és meggyőzték a maradásról. Xavi az Almeria elleni találkozót követően arról beszélt, izgatottan várja a felkészülési időszakot, megérti a pletykákat, de a hangulat és környezet mindig ilyen volt a klub körül.

"Azt mondtam, amit gondolok. Jelenleg ilyen a gazdasági helyzetünk, vagyis nem a legjobb. Ennek ellenére mindig a maximumra törekedünk és a következő szezonban trófeákért szeretnénk harcolni. A vezetőség személyesen nekem nem mondott semmit. Az alelnök elutazott velünk a meccsre, a helyzet nem egyszerű, de attól függetlenül, ha nem beszélünk róla, a valóságot ez nem változtatja meg" - nyilatkozta Xavi.

Xavi: “I just said that economic situation at Barça is not the best. We are trying to work together with the club to get the best situation and strengthen ourselves”.



“From here we will face the coming season with enthusiasm to get titles”. pic.twitter.com/VF0VVMrgwE