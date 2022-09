Ha valaki kételkedett abban, hogy Xavi hogyan tudja majd kordában tartani korábbi játékostársait, a Barcelona legutóbbi sajtótájékoztatója után megnyugodhat.

Az edző, aki anno együtt is játszott a csapatban Gerard Piquével, most egyenes és konkrét üzenetet küldött neki:

„Már beszéltem vele korábban. Ő egy olyan labdarúgó, aki idén egy másik szerepkörben lehet a csapat segítségére.”

Az utalás egyértelmű, Piqué elvesztette a bebetonozott helyét a katalánok kezdőjében, hiába a rutin és a közös múlt, a védőnek be kell állnia a sorba.

Az sem véletlen, hogy az edző már nyilvánosan is kifejezte ezt a véleményét, nem csak öltöző falai közt.

Xavi: “I spoke to Piqué before the holiday and told him that it'll be difficult for him as there will be a lot of competition.”



– “We played two matches and he can't make an assessment… He can help us in another way, everything depends on opportunities that he'll be given.” pic.twitter.com/59flFRSxhi