A Barcelona vezetőedzője, Xavi is megszólalt Gerard Piqué visszavonulásával kapcsolatban.



Ahogy arról korábban beszámoltunk Gerard Piqué nemrég bejelentette, hogy az Almeíra elleni mérkőzésen lép pályára utoljára. A 35 éves játékos ebben a szezonban elvesztette eddigi helyét a csapatban és csak kevés lehetőséghez jutott. Tetemes fizetése miatt pedig a Barcelona szeretett volna túladni rajta. Könnyen lehet, hogy ezek is hozzájárultak a most meghozott döntéséhez.



A visszavonulásával kapcsolatban a klub vezetőedzője és Piqué egykor csapattársa, Xavi is megszólalt.



„Meg akarjuk szerezni a három pontot. Fontot, hogy nyomást gyakoroljunk a Real Madridra. A meccs azonban teljes mértékben Gerard búcsújáról szól majd. Megérdemli a Barca-szurkolók minden szeretetét. Szerencsém van, hogy a csapattársa és az edzője lehettem” – mondta a Marca szerint.



„Megértem azokat a körülményeket, amelyek miatt döntött így. Kevesebbet játszik, kevésbé érzi magát hasznosnak, és félre akar állni. Nagyon büszke. Volt szerződése, és tovább is kaphatta volna a fizetését, de így döntött. Minden jót kívánok neki, és remélem, hogy a Barcelona-szurkolók értékelik őt azért, ami: egy legenda.”



Xavi a jókívánságai közvetítése után azt is elárulta, milyen szerepet töltött be ő az ikon döntésében.



„Nem tudom, tisztességes voltam-e Piquéval szemben. Tudom, hogy őszinte voltam az üzenetemmel és őszinte voltam azzal kapocslatban is, amiben hittem. Ezt mindig tudattam vele. Mindig is példakép volt a csapat számára. Soha nem csinált felhajtást. 100 százalékosan edzett, és példamutató volt. Őszinte voltam vele, de a körülmények arra késztették, hogy a visszavonulás mellett tegye le a voksát.”

