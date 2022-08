A Diario Sport értesülései szerint a Barcelona edzője, Xavi Hernandez pusztán negyedik számú támadóként tekint fiatal gyémántjára, Ansu Fatira.

A spanyol válogatott szélső hosszú sérülése után még nem nyerte vissza teljesen az erőnlétét, így könnyen elképzelhető, hogy a későbbiekben kiharcolja majd magának a kezdőtagságot.

Jelen pillanatban azonban a spanyol lap szerint a Barcelona legerősebb támadóegységét Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski és Raphinha alkotják.

A katalánok terve az, hogy az új igazolásokkal valamelyest csökkentik a nyomást Fatin, aki így nyugodt körülmények között tudja felvenni a játékának ritmusát, ahelyett, hogy neki kellene egyszemélyben megmenteni a csapatot.

