Xavi büntetést szabott ki csapatára az Espanyol elleni döntetlent követően.



A naptári év utolsó mérkőzésén a katalánok gyorsan megszerezték a vezetést Marcos Alonso révén, ám a 73. percben az Espanyol büntetőhöz jutott és élt is a lehetőséggel, így 1-1-re módosította az állást. Bár a Barcelona továbbra is vezeti a tabellát, már csak a gólkülönbsége miatt van a Real Madrid előtt, így érthető, hogy a klub vezetőedzője, Xavi mérhetetlenül csalódott volt.



A spanyol ezt játékosaival is tudatta, akikre egy kisebb büntetést szabott ki. A katalán klub labdarúgói győzelem esetén szabadnappal kezdhették volna az új évet, ám ehelyett január 1-jén este már egy extra edzésen lesz jelenésük.



A vezetőedző abban bízik, hogy a plusz tréning meghozza majd gyümölcsét, és játékosai a január 4-ei Intercity Spanyol Labdarúgókupa-mérkőzésen győztesen hagyják majd el a pályát.

