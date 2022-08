Már csak néhány nap van hátra az átigazolási szezonból, így a kluboknak gyorsan kell cselekedniük, ha még meg akarják erősíteni a csapatukat. Igaz ez a Barcelonára is, melynek tovább nehezíti a helyzetét, hogy anyagi nehézségekkel küzd. Xavi nemrég az ezzel kapcsolatos helyzetükről beszélt.



A Barcelona még mindig nem tudta regisztrálni a 23 éves Jules Koundét, melyben szerepet játszik az is, hogy nem tud megszabadulni olyan játékosoktól, mint Martin Braithwaite és Memphis Depay. Ez azt jelenti, hogy a Barca lehetőségei továbbra is korlátozottak, ezzel pedig a klub vezetőedzője, Xavi is tisztában van.



„Soha nem szabad elveszíteni a reményt. Őszintén szólva nehéz lesz. Nem könnyű a helyzet. El kell adnunk (játékosokat). De, nagyon nehéz, nagyon nehéz lesz” – mondta az ESPN szerint.



A Barcelona olyan játékosokkal áll kapcsolatban, mint a Manchester Cityben játszó Bernardo Silva, vagy a Villarrealt erősítő Juan Foyth.

Közülük Foyth az, aki állítólag elsőbbséget élvez, mivel a klub szeretne erősíteni a jobbhátvéd pozícióban.



„Meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok, de a klub szándéka a jobbhátvéd poszton erősítsen” – emelte ki a vezetőedző.

Borítókép: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images