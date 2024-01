Xavi Hernández, a Barcelona vezetőedzője végül lemondott a gyenge eredmények és a nem meggyőző teljesítmény miatt, amelyek az egész szezonban kísérték őt.

A munkájával kapcsolatos perspektívája azonban összességében borús képet fest utódja számára.

Xavi a lemondása után arról beszélt, hogy a munka „kegyetlen”, és hogy az éles kritikák hatással vannak az egészségére. Bár a legtöbben egyetértenek abban, hogy a csapata jobbra is elegendő, mint amit most mutat, korántsem könnyű a pozíciót átvenni.

