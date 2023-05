Közeledik a szezon a vége, és ezzel a nyár egyik legizgalmasabb kérdésének végére is pont kerülhet. Miközben Barcelonában a ragyogó napfény sugarai a bajnoki serlegről verődnek vissza, a Camp Nou falai között kemény munka folyik, hogy az elveszett gyermek ismét hazatérhessen.

Lionel Messi két évvel ezelőtti távozása sokkolta a katalánokat, így talán nem meglepő, ha immár Xavi is mikrofonnal a kezében kampányol azért, hogy a dolgok visszatérjenek a rendes kerékvágásba.

„A levegőben van” – mondta a spanyol edző a riportereknek a visszatérésről.

„Nagyon sok tényezőn múlik, ennél sokkal többet nem tudok mondani. Leo egy hihetetlen futballista. Egy barát. Mint mondtam, sok minden közre játszhat, de mindenen felül áll, hogy ő mit akar.”

Robert Lewandowski, aki megkerülhetetlen alakja az idei bajnokcsapatnak újfent letette voksát a hétszeres aranylabdás mellett.

„Messivel akarok játszani itt, Barcelonában. Az évek alatt változtatott a stílusán, és máshogy pozícionálja magát a pályán. Különleges érzéke van. Mindenképp hasznunkra lenne.”

Korunk egyik legnagyobb alakjának barcelonai szerepvállalásának a feltétele lehet az is a liga részéről, hogy a klub stabil pénzügyi alapokra tudja helyezni a működését. A számok szövevényes világában jártas könyvelők egy olyan megoldást keresnek, amivel ez hosszútávon is biztosított lehet, de nem gátolja meg a vezetőséget új labdarúgók megszerzésében már most nyáron sem.

Borítókép: getty images - Aurelien Meunier - PSG