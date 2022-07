Az FC Barcelona vezetőedzője, Xavi az együttes amerikai turnéját követően összegezte tapasztalatait, beszélt Rober Lewandowski beilleszkedéséről és kitért arra is, várható-e még átalakítás a keretben a nyár folyamán.



Robert Lewandowski a nyár folyamán a Bayern Münchentől igazolt a Barcelonához. A játékos részt vett a katalánok előszezoni turnéján, melyen pályára is lépett, gólt ugyanakkor egyik találkozón sem szerzett. A gránátvörös-kékek edzője azonban egyáltalán nem aggódik emiatt és másokat is türelemre int.



„Az edzésen lőtt, tegnap bement a labda, ma pedig nem, de ez normális” – mondta.



„Ugyanez történt Luis Suarezzel vagy Ferran Torresszel is, amikor megérkeztek. Gólokat fog szerezni, bár sokkal többet ad nekünk, mint gólokat” – tette hozzá, majd a szintén nemrég érkező Raphinhára is kitért.



"Úgy gondolom, hogy Raphinha is sokat fog segíteni nekünk, hiszen ő egy látványos igazolás az idei és a jövőbeli szezonra nézve."



Xavi ezt követően az amerikai turné tanulságairól is beszélt.



„Nagyon elégedett vagyok a turné alakulásával, mivel fizikailag jól munkát végeztünk. Mindegyik mérkőzés más-más kihívást jelentett, és boldog vagyok. Még két hetünk van a szezon kezdetéig, szóval keményen edzünk, hogy jól szerepelhessünk.”



„Igyekszünk minden meccsen versenyképesek lenni ebben a szezonban. Optimista vagyok a játékosaink miatt. Bárcsak láthatnád, milyen jók az edzéseken” – mondta a célokról, majd arra a kérdésre is válaszolt, hogy lesznek-e még távozók és érkezők a szezonrajt előtt.



"Nem tudom, hogy lesz-e több, minden a pénzügyi fair playtől és az anyagi helyzettől függ. Távozók lesznek, és ezt világossá is tettem.”



„Azt hiszem, 99 százalékig biztos vagyok (a végleges keretlistában), és ezt a legtöbb játékos is tudja. Beszéltünk azokkal a játékosokkal, akiknek a jövőjét eldöntöttük” – zárta szavait.

Borítókép: Ira L. Black – Corbis/Getty Images