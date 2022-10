A Barcelona veztőedzője, Xavi a Real Madridtól elszenvedett vereség után egyértelművé tette, hogy többre van szükség a csapatától.



Nehéz hét van a Barcelona háta mögött. A katalánok szerdán hazai pályán vereséget szenvedtek az Internazionalétól, így nagy valószínűség szerint idén is búcsúzni kényszerülnek a Bajnokok Ligájából a csoportkör után. Ezt követően a bajnokságban is nagy pofont kaptak, mivel 3-1-es vereséget szenvedtek ősi riválisuktól a Real Madridtól. Ezzel ráadásul megszakadt a veretlenségi sorozatuk és visszacsúsztak a tabella második helyére.

A csapat vezetőedzője, Xavi tisztában van azzal, hogy rövid időn belül változtatniuk kell, ha eredményeket akarnak.



„Változtatni kell a mentalitásunkon, ha címeket akarunk nyerni. Nem fogok a játékosokra mutogatni. Én vagyok az, aki a legnagyobb felelősséggel tartozik" – mondta Xavi Fabrizio Romano szerint.



„Egy projektbe kezdtünk, egy épülő csapat vagyunk” – tette hozzá.



A nehéz időszak ellenére a Barca elnöke, Joan Laporta többször is világossá tette, hogy a vezetőség megbízik Xaviban.

Borítókép: David Ramos/Getty Images