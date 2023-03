Nem sokkal az elnök megszólalása után maga Xavi Hernandez is a sajtó elé állt.



Laporta nyilatkozatában elmondta, elégedettek Xavival és részükről valószínűleg nem lenne akadálya a hosszabbításnak, ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a nyári átigazolási piacon a lehetőségeik igencsak végesek lesznek.

Az elnök azt is elárulta, Xavi korábban maga mondta neki, hogy ha nem nyernek semmit, nincs értelme tovább folytatniuk a közös munkát.

Most ezzel kapcsolatban az ügy másik érintettje, Xavi is megszólalt.

„Legszívesebben életem végéig itt lennék, ez az otthonom, viszont minden az eredményektől függ. Joan a barátom, a klub nagyon szerencsés, hogy egy olyan elnöke van, mint ő.”

„Ez nem a pénzről szól, hanem arról, hogy azt akarom, a klubnak minél jobban menjen. Azon a napon, amikor úgy érzem, nem tudok hatni a játékosokra, felállok és hazamegyek.”

„Az eredmények először, a jövőmről majd utána beszélünk.”

A spanyol mester arról is beszélt, néha nagyon nehéz a katalánok edzőjének lenni, hiszen rengeteg a támadás irányába.

„Sokszor nem kifizetődő Barca-edzőnek lenni. Nagyon nehéz, amikor azt mondják, nem vagy jó. Van, hogy egy barát felhív és azt mondja, megöl… Életem legrosszabb napjait Barca-edzőként éltem át.”

„Sokszor megkérdezem magamtól, akarom-e ezt, de a Barcából származom és mindig segíteni akarok a klubnak.”



