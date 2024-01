„Ha a szezon végén nem leszünk versenyképes szinten, akkor távoznom kell" - mondta Xavi a spanyol Király-kupából való kiesést követően.

„Tudom, hogy hol vagyok, ez egy top csapat. Itt a Barcánál címeket kell nyerned, különben veszélybe kerülsz” – magyarázta a spanyol.

„Meggyőződésem, hogy az itteni projektben komoly potenciál van, kiváló fiatal játékosokkal" - tette hozzá Xavi.

A spanyol Király-kupa volt a Barcelona egyik fő célja ebben a szezonban, de a katalánok elszúrták ezt az esélyt, miután kikaptak az Athletic Bilbaótól.

A Barcelona 4-2-es vereséget szenvedett a kiválóan játszó és kitartóan küzdő Bilbaótól, amely egyszerűen nem volt hajlandó feladni, miután hosszabbításig húzta a meccset.

Xavi: "Trust me, Barcelona have very good future and I'm not talking about myself".



"I'm talking about the youngsters. That's why I'm playing them, I really want them to be ready for the future".



