Ismét csapata rendelkezésére áll Ousmane Dembélé, aki hosszabb sérülését követően jelentkezett ismét játékra Xavi mesternél.



A szezon első felében nagy szerepe volt a katalánok menetelésében, hiszen 18 bajnokin öt gólt és ugyanennyi gólpasszt jegyzett.

A francia január vége óta sérült, így a hosszabb kihagyás után a vezetőedző nagyon örül, hogy ismét a keretben láthatja a játékost.

„Hiányzott nekünk! Ő a legjobb egy-per-egy játékos a világon, kevés ilyen van rajta kívül!” – dicsérte Xavi.

„Meglátjuk, hogy kezdőként vagy csereként lép majd pályára a Betis ellen, de nagyon jó hír nekünk, hogy újra velünk van.”

