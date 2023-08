Xavi Hernandez, a Barcelona edzője pénteken megtartotta a szokásos, bajnoki forduló előtti sajtótájékoztatóját, ahol a legtöbb kérdés értelemszerűen az átigazolásokkal és a csapat összetételével kapcsolatban érkezett.



A mester megkérdezték Ansu Fatiról is, illetve az is szóba került, hogy egyes források szerint a katalánok 10-ese Madridba tart.

„Ez egy vicc, igaz? Most nagyon nyers leszek. Olyan feltevésekről beszélünk, aminek semmi valóságalapja. Ő nagyon fontos játékos számunkra, és a továbbiakban is az lesz. Ő a klub öröksége.”



Xavi: “Ansu Fati to Real Madrid? It's a joke, right?”. #FCB



“I already said that Ansu is the club's heritage. He is an important player and he will continue to be so. He's present and future”. pic.twitter.com/lab3T6Dagc