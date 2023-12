Nem nyűgözte le az Almeria ellen aratott 3-2-es siker a címvédő edzőjét, Xavi többek között a küzdést hiányolta.

A mérkőzés hőse Sergi Roberto lett, aki pályafutása során először szerzett két gólt egy mérkőzésen. Október 8. óta először játszott a LaLigában.

„Ő a nagybetűs kapitány. A minőség garanciája, bárhol is játszik. Egy követendő példa" – mondta Xavi a 31 éves labdarúgóról. Egy idő után az újságírók észrevették, hogy az edző ideges lett a sajtótájékoztatón. „Nem, nem vagyok ideges. Ez az igazság" – reflektált, és kifejtette, hogy szerinte mi hiányzott a csapatból, különösen a szünet előtt.”

„Az első félidő elfogadhatatlan volt. Kell, hogy legyen lelkünk. A félidőben azt mondtam, hogy az intenzitás és az agresszivitás szintje elfogadhatatlan volt. Az első félidőben akár 2-0-ra, 3-1-re is vezethettünk volna... Hiányzott a hatékonyság, ezért legalább ezek a dolgok meg kellett volna, hogy legyenek” – véli a Barcelona edzője.

Azt is világosan szemléltette, hogy mit hiányol ebben a szezonban minden fronton. Megjegyzi, hogy az előző szezonban ez sokkal jobban nézett ki. „Úgy kell futnunk, mint az állatoknak, különben nem fog működni. Nincs meg a 2010-es Barcánk. A tavalyi szezonban két trófeát nyertünk úgy, hogy volt egy lélekkel rendelkező csapatunk, amely úgy futott, mint az állatok, megnyerte a párharcokat, nagy nyomást gyakorolt és agresszív volt." - hangsúlyozza.

Xavi, akárcsak az egész csapata, a szünetre vonulva hallotta, amint a szurkolók kifütyülték őket. „Ez teljesen normális. Nem szeretem a füttyöket, soha nem is tettem, amikor a Camp Nouban voltam, mert megértem a játékost, de megértem a szurkolókat is. A játékosok játékában elfogadhatatlan a lélektelenség, és ez az első félidőben is így volt" – teszi hozzá, visszatérve korábbi szavaira.

A Barcelona számára még lesz idén egy mérkőzés, december 22-én magyar idő szerint hajnali 3:00-kor a mexikói Club America együttesével találkoznak.

Borítókép: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images