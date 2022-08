A 34 éves Robert Lewandowski alaposan bekezdett a Barcelonánál, amivel a katalánok vezetőedzőjének tiszteletét is kivívta magának.



A lengyel sztárjátékos nyár elején igazolt át a Bayern Münchentől a gránátvörös-kékektől. A labdarúgó átigazolása 45 millió euró plusz 5 millió euró bónusz volt, Lewandowski azonban már most bizonyította, megéri a pénzét.



A lengyel eddig három meccsen négy gólt szerzett, a legutóbbi Valladolid ellen 4-0-ra megnyert mérkőzésen ráadásul kétszer is betalált.

A lefújás után Xavi megragadta az alkalmat és méltatta új szerzeményét.



„Áldás, hogy Lewandowski a csapatban van” – mondta a tréner a sajtótájékoztatón.



„Példamutató, van benne alázat, a csapatért dolgozik és segíti az edzői stábot. Ő változást hoz, ő egy kiváló játékos” – tette hozzá.

Borítókép: David Ramos/Getty Images